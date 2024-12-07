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Сербский баскетболист провёл юбилейный матч, продолжив серию трёхочковых в НБА

Сербский баскетболист провёл юбилейный матч, продолжив серию трёхочковых в НБА
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Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович в этой встрече отметился четырьмя трёхочковыми попаданиями. Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, Богданович реализует как минимум один бросок из-за дуги в 100 матчах НБА подряд.

Отметим, что самым результативным в составе победителей сегодня стал разыгрывающий и лидер «Хоукс» Трей Янг, на счету которого 31 очко, 20 результативных передач и победное трёхочковое попадание.

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