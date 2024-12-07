Сербский баскетболист провёл юбилейный матч, продолжив серию трёхочковых в НБА

Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович в этой встрече отметился четырьмя трёхочковыми попаданиями. Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, Богданович реализует как минимум один бросок из-за дуги в 100 матчах НБА подряд.

Отметим, что самым результативным в составе победителей сегодня стал разыгрывающий и лидер «Хоукс» Трей Янг, на счету которого 31 очко, 20 результативных передач и победное трёхочковое попадание.