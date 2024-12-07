«Становятся всё заметнее». Американский журналист выделил слабые стороны Егора Дёмина

Североамериканский журналист и эксперт Адам Финкельштейн в своём последнем материале на известном спортивном сайте CBS Sports высказался об игре российского защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в студенческой лиге NCAA.

«Новичок из России ростом 6 футов 9 дюймов (около 206 см) сразу же привлёк внимание в первых двух неделях своей карьеры в колледже. Это редкость для молодых иностранных игроков, которым обычно требуется время на адаптацию к скорости и физической борьбе в американском баскетболе. Дёмин с самого начала показал себя как умный и универсальный игрок с отличным видением площадки. Более того, его бросок оказался гораздо лучше, чем ожидалось: в первых пяти матчах он реализовал 13 из 23 трёхочковых.

Однако с ростом уровня соперников Дёмину стало сложнее сохранять ту же эффективность. В игре против «Оле Мисс» он набрал 16 очков, но попал лишь 5 из 13 бросков с игры и два из девяти трёхочковых, допустив пять потерь при четырёх результативных передачах. На следующий день против «Эн Си Стейт» он набрал всего восемь очков, но собрал рекордные для себя 11 подборов, что подчеркнуло его разносторонность.

Матч против «Провиденса» стал пока самым слабым в его сезоне. «Фрайарс» славятся своей агрессивной защитой, и это стало серьёзным испытанием для Дёмина. BYU старались разгрузить его, перемещая без мяча на длительные отрезки игры. Когда он всё же получал мяч, защита соперника перекрывала его возможности для передач и вынуждала играть как скорера. Дёмин не смог воспользоваться своими габаритами против более мелких защитников и испытывал трудности с завершением атак в трёхсекундной зоне. Его бросок также подвёл: за последние три игры он реализовал лишь 2 из 16 трёхочковых попыток. Проблемы с техникой броска — точка выпуска и траектория мяча — становятся всё заметнее.

В целом Дёмин остаётся перспективным крупногабаритным разыгрывающим с отличным видением площадки и умением читать игру. Но пока есть вопросы к его способности справляться с давлением со стороны более мелких защитников и создавать моменты для себя. Также остаются сомнения в его стабильности как скорера и в игре в защите. Эти аспекты будут ключевыми для оценки его потенциала в ближайшие месяцы», — сказано в статье.