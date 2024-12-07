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Леброн Джеймс на протяжении двух лет не может реализовать победный трёхочковый бросок

Леброн Джеймс на протяжении двух лет не может реализовать победный трёхочковый бросок
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Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Примечательно, что после трёхочкового попадания разыгрывающего «Атланты» Трея Янга за семь секунд до завершения первого овертайма лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс попытался ответить потенциально решающим дальним броском. Однако ему не удалось попасть в корзину.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как сообщает аккаунт BricksCenter в социальной сети, 39-летний баскетболист не забрасывает победные трёхочковые с 2022 года, и в таких моментах у него уже 13 подряд промахов из-за дуги.

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