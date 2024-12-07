Леброн Джеймс на протяжении двух лет не может реализовать победный трёхочковый бросок

Сегодня, 7 декабря, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:132 ОТ в пользу домашней команды.

Примечательно, что после трёхочкового попадания разыгрывающего «Атланты» Трея Янга за семь секунд до завершения первого овертайма лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс попытался ответить потенциально решающим дальним броском. Однако ему не удалось попасть в корзину.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как сообщает аккаунт BricksCenter в социальной сети, 39-летний баскетболист не забрасывает победные трёхочковые с 2022 года, и в таких моментах у него уже 13 подряд промахов из-за дуги.