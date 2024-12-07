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Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Единой лиге

Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящей встрече с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Как всегда, мы провели хороший подготовительный период к матчу с одним из самых сложных соперников в турнире. Наши встречи с «Зенитом» – одно из главных противостояний в современном российском баскетболе. Уверен, игра получится непростой и интересной, надеюсь, она понравится болельщикам», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА – действующий чемпион турнира. На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу, а «Зенит» расположился на второй строчке. Клуб из Москвы проиграл всего один матч в сезоне-2024/2025, а сине-бело-голубые – два. Ранее команды встречались между собой. На домашнем паркете ЦСКА одержал победу со счётом 83:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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