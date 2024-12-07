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Голден Стэйт Уорриорз — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 7 декабря 2024, счет 90:107, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Миннесоте» — шестого в семи матчах
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 107:90.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
90 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Куминга - 13, Уиггинс - 11, Грин - 10, Подзиемски - 8, Уотерс III - 6, Андерсон - 4, Хилд - 4, Муди - 3, Джексон-Дэвис - 3, Луни - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II - 1
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Гобер - 17, Рэндл - 16, Конли - 13, Макдэниелс - 10, Рид - 9, Дивинченцо - 5, Александер-Уолкер - 5, Гарза - 2, Шеннон, Никс, Майнотт, Дозьер

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, на счету которого 30 очков, четыре подбора и девять ассистов. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 23 очка, а также собрал два подбора и отдал четыре результативные передачи.

«Голден Стэйт» проиграли шесть матчей из последних семи, «Тимбервулвз» одержали четвёртую победу подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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