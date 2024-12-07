23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Миннесоте» — шестого в семи матчах

В ночь с 6 на 7 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 107:90.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, на счету которого 30 очков, четыре подбора и девять ассистов. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 23 очка, а также собрал два подбора и отдал четыре результативные передачи.

«Голден Стэйт» проиграли шесть матчей из последних семи, «Тимбервулвз» одержали четвёртую победу подряд.