«Мы готовы». Хавьер Паскуаль — о матче «Зенита» с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящей игре в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с действующим чемпионом турнира московским ЦСКА.

«Спустя долгий промежуток времени мы будем играть дома. Впереди большой матч, на который, как мы знаем, придёт много болельщиков, многие не смогут быть на стадионе, ожидается солдаут. И все мы хотим быть на уровне, хотим добыть эту победу для наших болельщиков, чтобы они получили удовольствие от игры. Конечно, мы готовы к этому большому событию, зная, что наш соперник великолепен и что нам нужно будет сыграть почти идеально, если мы хотим победить», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, а «Зенит» находится на второй строчке. Армейцы проиграли лишь однажды в сезоне, а сине-бело-голубые – дважды. Ранее клубы встречались между собой – на домашнем паркете ЦСКА одержал победу со счётом 83:77.