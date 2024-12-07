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Единая лига: расписание матчей 7 декабря

Единая лига: расписание матчей 7 декабря
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Сегодня, 7 декабря, пройдут матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведено две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Единой лиги 7 декабря:

14:00 мск. «Зенит» — ЦСКА
16:00 мск. «Парма» — «Енисей»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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