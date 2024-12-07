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Сергей Елевич считает, что матч «Зенит» — ЦСКА не будет уступать играм Евролиги

Сергей Елевич считает, что матч «Зенит» — ЦСКА не будет уступать играм Евролиги
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился ожиданиями от предстоящего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Предстоящий матч все очень ждут. Сейчас «Зенит» поправил свои дела в чемпионате, своё внутреннее состояние. ЦСКА же будет изо всех сил биться за сохранение своего лидерства. Встреча будет интересна как для зрителей, так и для специалистов.

Я тут вчера просмотрел множество матчей Евролиги и получил большое удовольствие. Но уверен: предстоящий матч «Зенит» — ЦСКА нисколько не будет уступать играм Евролиги. Думаю, что даже в какой-то степени будет превосходить, потому что у нас очень хороший чемпионат. Думаю, что в этом матче ожидается очень интересная борьба, где всё может решиться в самый последний момент», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги. В финале армейцы обыграли казанский УНИКС со счётом 4-1. В свою очередь, «Зенит» в прошлом сезоне занял третье место. В серии за бронзу сине-бело-голубые с результатом 3-1 одолели краснодарский «Локомотив-Кубань».

Напомним, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, а «Зенит» находится на второй строчке. Армейцы проиграли лишь однажды в сезоне, а сине-бело-голубые – дважды. Ранее клубы встречались между собой – на домашнем паркете ЦСКА одержал победу со счётом 83:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
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