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Алексей Швед исключён из заявки китайского клуба «Шаньси Лунгс»

Алексей Швед исключён из заявки китайского клуба «Шаньси Лунгс»
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35-летний звёздный российский разыгрывающий защитник Алексей Швед был исключён из заявки клуба Китайской баскетбольной ассоциации (СВА) «Шаньси Лунгс», о чём свидетельствует официальный сайт лиги.

Место Шведа в ростере клуба занял восстановившийся после травмы сенегалец Ибраима Фалл Файе, из-за травмы которого и выступал российский защитник.

Сам клуб не опубликовал никаких заявлений и пресс-релизов по поводу изменений в команде. По правилам лиги в заявке команды может находиться до четырёх легионеров, в то время как на контракте в клубе их число не ограничено. Поэтому останется ли Швед в коллективе «Шаньси Лунгс», неизвестно.

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