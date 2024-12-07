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«Лейкерс» обладали шансом на победу в 76% за 40 секунд до конца овертайма, но проиграли

«Лейкерс» обладали шансом на победу в 76% за 40 секунд до конца овертайма, но проиграли
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором гости площадки уступили со счётом 132:134 OT.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Примечательно, что за 40 секунд до конца матча «озёрники» выигрывали со счётом 132:129 и аналитические программы давали шанс на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в 76,1%, но в итоге упустили победу.

Фото: ESPN

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

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