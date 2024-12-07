«Лейкерс» обладали шансом на победу в 76% за 40 секунд до конца овертайма, но проиграли

В ночь с 6 на 7 декабря мск на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором гости площадки уступили со счётом 132:134 OT.

Примечательно, что за 40 секунд до конца матча «озёрники» выигрывали со счётом 132:129 и аналитические программы давали шанс на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в 76,1%, но в итоге упустили победу.

Фото: ESPN

39-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач.