Яннис Адетокунбо рассказал, что может вызвать у него слёзы в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мыслями о получении награды самому ценному игроку (MVP) сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, это может вызвать у меня слёзы на глазах. Я действительно хочу быть частью этого разговора (о получении награды MVP. — Прим. «Чемпионата»). Это даёт мне понять, что я смог помочь своей команде, вытащить её наверх, сплотить нас. Я не буду лгать, это определённо что-то значит для меня», — приводит слова Адетокунбо журналист Винсент Гудвилл из Yahoo Sports.

Напомним, Адетокунбо — двукратный MVP НБА. Греческий форвард получал награду в 2019 и 2020 годах. На данный момент игрок «Милуоки» идёт вторым в голосовании на MVP сезона-2024/2025, уступая лишь сербскому центровому Николе Йокичу.