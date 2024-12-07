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Яннис Адетокунбо рассказал, что может вызвать у него слёзы в НБА

Яннис Адетокунбо рассказал, что может вызвать у него слёзы в НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мыслями о получении награды самому ценному игроку (MVP) сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, это может вызвать у меня слёзы на глазах. Я действительно хочу быть частью этого разговора (о получении награды MVP. — Прим. «Чемпионата»). Это даёт мне понять, что я смог помочь своей команде, вытащить её наверх, сплотить нас. Я не буду лгать, это определённо что-то значит для меня», — приводит слова Адетокунбо журналист Винсент Гудвилл из Yahoo Sports.

Напомним, Адетокунбо — двукратный MVP НБА. Греческий форвард получал награду в 2019 и 2020 годах. На данный момент игрок «Милуоки» идёт вторым в голосовании на MVP сезона-2024/2025, уступая лишь сербскому центровому Николе Йокичу.

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