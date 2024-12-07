Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руководитель клуба НБА негативно оценил приход Клэя Томпсона в «Даллас»

Руководитель клуба НБА негативно оценил приход Клэя Томпсона в «Даллас»
Комментарии

Известный журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст поделился словами неназванного управленца из клуба Восточной конференции, который считает, что «Даллас Маверикс» совершил ошибку, взяв на замену Деррику Джонсу («Лос-Анджелес Клипперс») Клэя Томпсона.

«Клэй пока что не вписывается в команду. Деррик Джонс [который перешёл в «Клипперс» в качестве свободного агента] в прошлом сезоне лучше бросал по кольцу и играл в защите», — приводит слова неназванного руководителя Восточной конференции журналист Брайан Уиндхорст на ESPN.

Это первый сезон Томпсона за «Даллас». Ранее защитник всю карьеру играл в составе «Голден Стэйт Уорриорз», став вместе с клубом четырёхкратным чемпионом НБА.

Сейчас читают:
«Новый уровень извращений». Когда НБА проиграла девственнице с OnlyFans
«Новый уровень извращений». Когда НБА проиграла девственнице с OnlyFans
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android