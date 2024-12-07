Руководитель клуба НБА негативно оценил приход Клэя Томпсона в «Даллас»

Известный журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст поделился словами неназванного управленца из клуба Восточной конференции, который считает, что «Даллас Маверикс» совершил ошибку, взяв на замену Деррику Джонсу («Лос-Анджелес Клипперс») Клэя Томпсона.

«Клэй пока что не вписывается в команду. Деррик Джонс [который перешёл в «Клипперс» в качестве свободного агента] в прошлом сезоне лучше бросал по кольцу и играл в защите», — приводит слова неназванного руководителя Восточной конференции журналист Брайан Уиндхорст на ESPN.

Это первый сезон Томпсона за «Даллас». Ранее защитник всю карьеру играл в составе «Голден Стэйт Уорриорз», став вместе с клубом четырёхкратным чемпионом НБА.