Названа разница, с которой «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА для лидерства в Единой лиге

Названа разница, с которой санкт-петербургскому БК «Зенит» необходимо обыграть московский ЦСКА для того, чтобы возглавить турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Если «Зенит» одержит разгромную победу с преимуществом в 33 очка и больше, то станет лидером сезона-2024/2025 Единой лиги.

Стоит отметить, что «Зенит» чаще остальных команд обыгрывал армейцев в рамках этого турнира, а также это четвёртый случай в истории Единой лиги, когда оба коллектива подходят к очному матчу с серией из девяти и более побед у каждого.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».