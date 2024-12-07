Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа разница, с которой «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА для лидерства в Единой лиге

Названа разница, с которой «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА для лидерства в Единой лиге
Комментарии

Названа разница, с которой санкт-петербургскому БК «Зенит» необходимо обыграть московский ЦСКА для того, чтобы возглавить турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если «Зенит» одержит разгромную победу с преимуществом в 33 очка и больше, то станет лидером сезона-2024/2025 Единой лиги.

Стоит отметить, что «Зенит» чаще остальных команд обыгрывал армейцев в рамках этого турнира, а также это четвёртый случай в истории Единой лиги, когда оба коллектива подходят к очному матчу с серией из девяти и более побед у каждого.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена».

Материалы по теме
Топ-события субботы: матчи РПЛ, лыжные гонки и Формула-1
Топ-события субботы: матчи РПЛ, лыжные гонки и Формула-1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android