«Парень, ты вообще понимаешь, что творишь?» Чарльз Баркли рассказал о разговоре с тренером

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о своём студенческом периоде в американской лиге NCAA перед приходом в НБА.

«Один из моих тренеров, Роджер Бэнкс, как-то сказал мне: «Парень, ты вообще понимаешь, что творишь?» Я удивился: «О чём ты?». Он объяснил: «Ты, будучи первокурсником, лидируешь в SEC (конференция в NCAA. — Прим. «Чемпионата») по подборам». Я отмахнулся: «Ну, да это любой может — брать по 10 подборов за игру».

Тогда он открыл статистику НБА и сказал: «Послушай, в НБА всего семь игроков, которые в среднем делают двузначное количество подборов. Если ты стабильно будешь выдавать 10-11 подборов за матч, у тебя будет долгоживущая карьера в НБА», — поделился Баркли в подкасте Марка Джексона.