Судья необычным образом успокоил баскетболиста в чемпионате Австралии

Испанский баскетболист Изан Альманса, выступающий за «Перт Уайлдкэтс» в австралийской лиге НБЛ, чуть было не вступил в конфликтную ситуацию с игроком «Иллаварра Хоукс» Тоддом Блэнчфилдом, но судья искусно предотвратил данный эпизод.

Фото: Кадр из трансляции

Все уже ждали, что Альманса набросится на соперника, но австралийский судья заговорил с игроком молодёжной сборной Испании на его родном языке. После этого Изан успокоился и пошёл в обратном направлении.

Матч завершился победой «Иллаварры» со счётом 121:111. Альманса набрал 15 очков, девять подборов и две передачи, проведя на паркете 28 минут. Самым результативным игроком встречи стал Брайс Коттон («Перт»), записавший на свой счёт 40 очков.