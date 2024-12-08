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«С кем я тогда буду играть?» Войнаровски рассказал об обмене Кармело Энтони в 2011 году

«С кем я тогда буду играть?» Войнаровски рассказал об обмене Кармело Энтони в 2011 году
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Известный североамериканский журналист и бывший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски вспомнил звёздный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда состоялся переход Кармело Энтони из «Денвер Наггетс» в «Нью-Йорк Никс».

«Помню звёздный уикенд 2011 года в Лос-Анджелесе — я буквально не выходил из своей комнаты. Всё это время я следил за развитием ситуации вокруг Мело [Кармело Энтони]. Я узнал, что представители «Денвера» и «Нью-Йорка» собрались в отеле.

Джеймс Долан (владелец «Нью-Йорка». — Прим. «Чемпионата»), по сути, пришёл с папкой и выложил всё, что они собирались предложить. Кажется, он добавил ещё один или два драфт-пика, которых Донни Уолш (тогда президент «Нью-Йорка». — Прим. «Чемпионата») изначально не включал в сделку.

Все думали, что сделка вот-вот состоится, но тут [Энтони] вмешивается и говорит: «Погодите. Вы хотите полностью опустошить состав? С кем я тогда буду играть?» — поделился Войнаровски в подкасте Кармело Энтони.

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