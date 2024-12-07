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«Что комментировать, что болельщики пишут?» Агент Шведа заявил, что игрок остаётся в Китае

«Что комментировать, что болельщики пишут?» Агент Шведа заявил, что игрок остаётся в Китае
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Агент Обрад Фимич, представляющий интересы 35-летнего звёздного российского разыгрывающего Алексея Шведа, заявил, что его клиент остаётся в составе клуба Китайской баскетбольной ассоциации (СВА) «Шаньси Лунгс».

«Что комментировать, что болельщики пишут? Алексей не отчислен. Он в команде», — приводит слова Фимича «Матч ТВ».

Швед переехал в СВА в 2023 году. В 47 матчах дебютного сезона в «Шаньси Лунгс» Алексей в среднем набирал 15,9 очка, 5,8 подбора, 9,1 передачи, а также оформил 10 трипл-даблов, 14 дабл-даблов и вошёл в топ-3 чемпионата Китая по передачам. В этом сезон показатели Шведа в пяти проведённых играх — 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи.

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