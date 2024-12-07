Бостонский телеканал затроллил Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс»

Бостонский телеканал NBC после матча затроллил «Милуоки Бакс» и их греческую звезду Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс» со счётом 111:105.
Послематчевое интервью звёздного защитника «Бостона» Джейлена Брауна телеканал NBC подписал следующим образом: «Дал Яннису узнать».
Фото: Кадр из трансляции
Во время игры Браун получил технический фол после того, как ярко отпраздновал набранные два очка через Янниса Адетокунбо в проходе. Отношения между защитником «Бостона» и форвардом «Бакс» накалились после 11 ноября.
Перед сегодняшней игрой лига оштрафовала чемпиона и MVP финала минувшего сезона после неподобающего жеста во время игры с «Детройт Пистонс».