Бостонский телеканал затроллил Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс»

Бостонский телеканал NBC после матча затроллил «Милуоки Бакс» и их греческую звезду Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс» со счётом 111:105.

Послематчевое интервью звёздного защитника «Бостона» Джейлена Брауна телеканал NBC подписал следующим образом: «Дал Яннису узнать».

Фото: Кадр из трансляции

Во время игры Браун получил технический фол после того, как ярко отпраздновал набранные два очка через Янниса Адетокунбо в проходе. Отношения между защитником «Бостона» и форвардом «Бакс» накалились после 11 ноября.

Перед сегодняшней игрой лига оштрафовала чемпиона и MVP финала минувшего сезона после неподобающего жеста во время игры с «Детройт Пистонс».