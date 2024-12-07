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Бостонский телеканал затроллил Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс»

Бостонский телеканал затроллил Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс»
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Бостонский телеканал NBC после матча затроллил «Милуоки Бакс» и их греческую звезду Янниса Адетокунбо после победы «Селтикс» со счётом 111:105.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Холидэй - 20, Хозер - 16, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Кета - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Адетокунбо - 30, Трент-мл. - 11, Миддлтон - 11, Портис - 9, Грин - 6, Лопес - 5, Джексон - 2, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

Послематчевое интервью звёздного защитника «Бостона» Джейлена Брауна телеканал NBC подписал следующим образом: «Дал Яннису узнать».

Фото: Кадр из трансляции

Во время игры Браун получил технический фол после того, как ярко отпраздновал набранные два очка через Янниса Адетокунбо в проходе. Отношения между защитником «Бостона» и форвардом «Бакс» накалились после 11 ноября.

Перед сегодняшней игрой лига оштрафовала чемпиона и MVP финала минувшего сезона после неподобающего жеста во время игры с «Детройт Пистонс».

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