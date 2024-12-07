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Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству трипл-даблов среди игроков в возрасте 35+

Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству трипл-даблов среди игроков в возрасте 35+
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству трипл-даблов среди игроков от 35 лет и старше.

Леброн после своего 35-летия оформил 31 трипл-дабл, в то время как его ближайшие пять преследователей в этом рейтинге общими усилиями добились лишь 20 двузначных показателей в трёх различных статистических категориях в течение одного матча. Такие данные опубликовал портал StatMuse на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Сегодня, в ночь с 6 на 7 декабря, «Лейкерс» сыграли на своей площадке против «Атланты Хоукс» и уступили со счётом 132:134 в овертайме. 39-летний Джеймс оформил очередной трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

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