Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству трипл-даблов среди игроков в возрасте 35+

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом по количеству трипл-даблов среди игроков от 35 лет и старше.

Леброн после своего 35-летия оформил 31 трипл-дабл, в то время как его ближайшие пять преследователей в этом рейтинге общими усилиями добились лишь 20 двузначных показателей в трёх различных статистических категориях в течение одного матча. Такие данные опубликовал портал StatMuse на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сегодня, в ночь с 6 на 7 декабря, «Лейкерс» сыграли на своей площадке против «Атланты Хоукс» и уступили со счётом 132:134 в овертайме. 39-летний Джеймс оформил очередной трипл-дабл — на его счету 39 набранных очков, 10 подборов и 11 результативных передач.