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Эксперт The Athletic назвал звезду НБА, на которую похож Егор Дёмин

Эксперт The Athletic назвал звезду НБА, на которую похож Егор Дёмин
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Известный журналист и эксперт The Athletic Сэм Весени поделился мнением о том, что российский баскетболист Егор Дёмин похож на разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

«Я думаю, что он [Дёмин] – 206-сантиметровый Халибёртон. Он не выглядит суперценным игроком в этом году, но когда он реализовывал броски в прошлом году, то он был одним из шести-семи самых жизнеспособных игроков в лиге. Егору придётся бросать по кольцу! Но если мы говорим о конечном результате, если Дёмин выстрелит, то это будет выглядеть словно он большой, атлетичный, 206-сантиметровый Халибёртон.

Вы говорите, что он ближе к Гидди, чем к Халибёртону? Он как бы посередине между ними, как мне кажется, он намного атлетичнее, чем Джош Гидди. Он более подвижный, взрывной, конечно, и отличается от Гидди как спортсмен», – сказал Весени во время подкаста Game Theory Podcast в YouTube.

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