Игрок «Лейкерс», расплакавшийся ранее после игры с Карри, подписал контракт с его брендом

23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари подписал контрактом с брендом четырёхкратного чемпиона лиги и защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри — Curry Brand, об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Примечательно, что во время межсезонья Оливари в составе «озёрников» встретился с командой Карри «Уорриорз» и после игры пообщался со своим кумиром. На пресс-конференции Куинси расплакался от такой встречи и исполнения своей мечты.

Минувшей ночью «Лейкерс» уступили в овертайме «Атланте Хоукс» со счётом 132:134. «Озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции.