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Игрок «Лейкерс», расплакавшийся ранее после игры с Карри, подписал контракт с его брендом

Игрок «Лейкерс», расплакавшийся ранее после игры с Карри, подписал контракт с его брендом
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23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари подписал контрактом с брендом четырёхкратного чемпиона лиги и защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри — Curry Brand, об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Примечательно, что во время межсезонья Оливари в составе «озёрников» встретился с командой Карри «Уорриорз» и после игры пообщался со своим кумиром. На пресс-конференции Куинси расплакался от такой встречи и исполнения своей мечты.

Минувшей ночью «Лейкерс» уступили в овертайме «Атланте Хоукс» со счётом 132:134. «Озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре
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