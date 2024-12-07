Баскетболисты «Зенита» победили ЦСКА в Единой лиге и догнали их в турнирной таблице

В Санкт-Петербурге на КСК «Арена» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный БК «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15). Клуб из Санкт-Петербурга данной победой прервал беспроигрышную серию ЦСКА из 11 матчей.

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон. В его активе 20 очков, пять подборов и одна результативная передача. В составе ЦСКА чаще всего кольцо хозяев поражал Амат М'Бай. На его счету 18 очков и 12 подборов.

По итогам матча «Зенит» и ЦСКА теперь имеют по 15 побед при двух поражениях в текущем сезоне. В турнирной таблице московская команда идёт выше, на первом месте, по дополнительным показателям.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» примет дома казахстанскую «Астану». Матч состоится 11 декабря и начнётся в 19:30 мск. ЦСКА 11 декабря в Москве примет красноярский «Енисей». Встреча начнётся в 20:00 мск.