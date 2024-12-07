Чарания: будущее «Уорриорз» будет определено в течение следующих недель

Авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания заявил, что руководство клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» проявляет активную позицию на рынке игроков в поисках усиления своего состава.

«Они ведут настоящую охоту за звездой, плеймейкером и снайпером наряду со Стефеном Карри… Будущее «Уорриорз» будет определено в течение следующих нескольких недель и пары месяцев до истечения дедлайнов обмена», — сказал Чарания в эфире ESPN.

В минувшее межсезонье к «Голден Стэйт» присоединился бывший игрок «Филадельфии Сиксерс» Бадди Хилд. На данный момент команда занимает пятое место в Западной конференции, одержав 13 побед в 22 матчах.