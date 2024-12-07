Защитника «Зенита» Ксавьер Мун признан MVP ноября Единой лиги сезона-2024/2025

Американский защитник «Зениат» Ксавьер Мун признан самым ценным игроком (MVP) ноября сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ, о чём сообщила пресс-служба турнира.

В ноябре разыгрывающий защитник Мун продемонстрировал следующие цифры — 13,7 очка, 4,0 передачи, 3,8 подбора, 1,7 перехвата, 0,5 блок-шота и 16,5 балла эффективности.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в таблице Единой лиги, одержав победу в девяти матчах подряд (шесть из них были сыграны в ноябре).

На данный момент петербургский «Зенит» принимает на своём домашнем стадионе действующих чемпионов Единой лиги — московский ЦСКА. На момент публикации счёт в матче 64:63 в пользу петербуржцев.