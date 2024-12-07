В матче «Зенит» — ЦСКА в рамках Единой лиги 12 раз фиксировался равный счёт

Сегодня, 7 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:78 в пользу домашней команды.

Примечательно, что по ходу этой встречи счёт становился ничейным 12 раз. Более того, «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге до 10 побед.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 набранных очков, пять собранных подборов и одна отданная результативная передача.