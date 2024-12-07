В матче «Зенит» — ЦСКА в рамках Единой лиги 12 раз фиксировался равный счёт
Поделиться
Сегодня, 7 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:78 в пользу домашней команды.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов
Примечательно, что по ходу этой встречи счёт становился ничейным 12 раз. Более того, «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге до 10 побед.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 набранных очков, пять собранных подборов и одна отданная результативная передача.
Комментарии
- 7 декабря 2024
-
17:34
-
17:08
-
17:02
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:36
-
16:09
-
15:52
-
15:21
-
15:10
-
14:08
-
13:51
-
13:51
-
13:08
-
12:14
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:28
-
10:25
-
10:09
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:09
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
08:07
-
07:51
-
07:44
-
07:34
-
07:24
-
07:12