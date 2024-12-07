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Пистиолис — о поражении в матче с «Зенитом»: перерыв на сборные не пошёл на пользу

Пистиолис — о поражении в матче с «Зенитом»: перерыв на сборные не пошёл на пользу
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение своей команды в матче с петербургским «Зенитом» со счётом 78:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Прежде всего, поздравляю «Зенит», соперники играли лучше и заслужили победу. Могу сказать, что перерыв [на национальные сборные] не пошёл нам на пользу, мы сбились с ритма и, по сути, с тех пор не провели ни одного хорошего матча. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы допустили много ошибок в защите и нападении.

Нам не хватало агрессивности, мы слишком много думали в нападении, промазали открытые броски, запаниковали и совершили несколько невынужденных потерь, в то же время позволили хозяевам много удобных атак.

Мы позволили сопернику получить преимущество, которым он фактически владел до окончания встречи. Сейчас нам надо перегруппироваться, сделать выводы из ошибок и играть лучше в оставшейся части сезона», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

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