Пистиолис — о поражении в матче с «Зенитом»: перерыв на сборные не пошёл на пользу

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение своей команды в матче с петербургским «Зенитом» со счётом 78:82.

«Прежде всего, поздравляю «Зенит», соперники играли лучше и заслужили победу. Могу сказать, что перерыв [на национальные сборные] не пошёл нам на пользу, мы сбились с ритма и, по сути, с тех пор не провели ни одного хорошего матча. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы допустили много ошибок в защите и нападении.

Нам не хватало агрессивности, мы слишком много думали в нападении, промазали открытые броски, запаниковали и совершили несколько невынужденных потерь, в то же время позволили хозяевам много удобных атак.

Мы позволили сопернику получить преимущество, которым он фактически владел до окончания встречи. Сейчас нам надо перегруппироваться, сделать выводы из ошибок и играть лучше в оставшейся части сезона», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.