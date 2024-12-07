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Инсайдер прокомментировал интерес «Лейкерс» к своему бывшему игроку Ингрэму

Инсайдер прокомментировал интерес «Лейкерс» к своему бывшему игроку Ингрэму
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Американский инсайдер Джейк Фишер прокомментировал интерес клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» к звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндону Ингрэму.

«О первой франшизе Ингрэма в НБА действительно часто говорят скауты как о потенциальном месте для следующего обмена Ингрэма, но у меня не было никаких указаний на то, что «Лейкерс» хотят заполучить его сейчас.

Все достоверные сигналы, циркулирующие о «Лейкерс», говорят о том, что «озёрники» стремятся укрепить свою переднюю площадку и усилить защиту по периметру, чтобы помочь Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису», — приводит слова Джейка Фишера издание NBA Central.

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