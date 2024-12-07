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Трей Янг — 11-й игрок в истории НБА с 30+ очками и 20+ передачами за матч

Трей Янг — 11-й игрок в истории НБА с 30+ очками и 20+ передачами за матч
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Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 134:132 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (9 из 25 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые; 8 из 8 — штрафные), совершив 20 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-6».

Таким образом, 26-летний баскетболист стал 11-м игроком в истории лиги, кто в рамках конкретного матча набрал как минимум 30 очков и отдал 20 результативных передач. Последним, кому это удавалось, был защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в 2021 году.

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