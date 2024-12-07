Паскуаль — о матче «Зенита» с ЦСКА: игра, сравнимая с уровнем Евролиги

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ со счётом 82:78.

«Это была очень важная и большая по масштабу игра, сравнимая с уровнем Евролиги. Команды шли очень плотно друг к другу, и исход встречи решали детали. Мы должны быть довольны тем, что совершили лишь четыре потери, а соперник сделал лишь 10 передач.

На большой перерыв нам стоило уходить с более значимым преимуществом. После того как в начале второй половины выбыл Винс Хантер, мы немного потерялись. После этой травмы игра была тяжёлой. Думаю, вы помните момент, когда мы уступали два очка, однако продолжили двигаться в правильном направлении, и вы видите, к чему мы пришли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.