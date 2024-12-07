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Паскуаль — о матче «Зенита» с ЦСКА: игра, сравнимая с уровнем Евролиги

Паскуаль — о матче «Зенита» с ЦСКА: игра, сравнимая с уровнем Евролиги
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Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ со счётом 82:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Это была очень важная и большая по масштабу игра, сравнимая с уровнем Евролиги. Команды шли очень плотно друг к другу, и исход встречи решали детали. Мы должны быть довольны тем, что совершили лишь четыре потери, а соперник сделал лишь 10 передач.

На большой перерыв нам стоило уходить с более значимым преимуществом. После того как в начале второй половины выбыл Винс Хантер, мы немного потерялись. После этой травмы игра была тяжёлой. Думаю, вы помните момент, когда мы уступали два очка, однако продолжили двигаться в правильном направлении, и вы видите, к чему мы пришли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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