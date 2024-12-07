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Результаты всех матчей Единой лиги 7 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 7 декабря, турнирная таблица
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В субботу, 7 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 7 декабря:

«Зенит» — ЦСКА — 82:78;
«Парма» — «Енисей» — 64:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 81
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 22, Хэмилтон - 16, Чебуркин - 9, Якушин - 6, Шашков - 5, Ильницкий - 4, Руженцев - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Енисей: Сандерс - 31, Одиноков - 12, Герасимов - 10, Сонько - 9, Долинин - 6, Балашов - 5, Степанович - 4, Загретдинов - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Близнюк

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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