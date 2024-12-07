Результаты всех матчей Единой лиги 7 декабря, турнирная таблица

В субботу, 7 декабря, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 7 декабря:

«Зенит» — ЦСКА — 82:78;

«Парма» — «Енисей» — 64:81.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.