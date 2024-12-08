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Сын Шакила: сидим за ужином, отец говорит официанту: «Добавьте в мой счёт вон тот столик»

Сын Шакила: сидим за ужином, отец говорит официанту: «Добавьте в мой счёт вон тот столик»
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Шариф О'Нил, сын члена Зала славы баскетбола и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, высказался о своём отце.

«Он заходит в Best Buy (крупная сеть магазинов электроники и бытовой техники, популярная в США и Канаде. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Мне нужен зарядник для iPhone». Казалось бы, мелочь — всего лишь кабель, чтобы подключить телефон к компьютеру.

Но выходим мы оттуда уже с четырьмя дронами, самокатом, тремя ноутбуками, кучей iPhone'ов и каким-то игрушечным роботом. У него это всегда так.

Даже в самый плохой день он находит способ сделать что-то хорошее для других. Например, сидим за ужином, а он говорит официанту: «Добавьте в мой счёт вон тот столик, этот и ещё тот».

Всё начинается с чего-то простого — вроде «пойду куплю свечу», а заканчивается так, будто он решил скупить весь Walmart (крупная сеть розничной торговли в США. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Шарифа Clutch Points.

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