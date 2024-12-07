Карасёв: «Астане» абсолютно нечего терять, в какой-то мере это облегчает для них игру

Главный тренер московской команды МБА-МАИ Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который пройдёт в воскресенье, 8 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Астане» абсолютно нечего терять, в какой-то мере это облегчает для них игру, а нам, конечно же, не хочется стать первой «жертвой» казахстанской команды. У нас есть свои определённые проблемы, но этот матч мы просто обязаны выигрывать.

Дальше нам предстоит череда сложнейших встреч с топовыми командами — буквально за семь дней мы сыграем с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом, поэтому терять очки завтра не имеем права, они сейчас нужны как воздух.

Нам предстоит решить сразу несколько задач — и победить, и постараться использовать широкую ротацию, дать чуть больше поиграть тем ребятам, которые получают не так много времени», — приводит слова Карасёва официальный телеграм-канал МБА-МАИ.