Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карасёв: «Астане» абсолютно нечего терять, в какой-то мере это облегчает для них игру

Карасёв: «Астане» абсолютно нечего терять, в какой-то мере это облегчает для них игру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московской команды МБА-МАИ Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который пройдёт в воскресенье, 8 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астане» абсолютно нечего терять, в какой-то мере это облегчает для них игру, а нам, конечно же, не хочется стать первой «жертвой» казахстанской команды. У нас есть свои определённые проблемы, но этот матч мы просто обязаны выигрывать.

Дальше нам предстоит череда сложнейших встреч с топовыми командами — буквально за семь дней мы сыграем с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом, поэтому терять очки завтра не имеем права, они сейчас нужны как воздух.

Нам предстоит решить сразу несколько задач — и победить, и постараться использовать широкую ротацию, дать чуть больше поиграть тем ребятам, которые получают не так много времени», — приводит слова Карасёва официальный телеграм-канал МБА-МАИ.

Сейчас читают:
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android