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«Енисей» победил «Парму» с отрывом в 17 очков и прервал серию из четырёх поражений

«Енисей» победил «Парму» с отрывом в 17 очков и прервал серию из четырёх поражений
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Сегодня, 7 декабря, в Перми на стадионе «Молот» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной «Пармой» и представителем Красноярска «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 81:64 (23:17, 21:18, 18:17, 19:12) в пользу «Енисея».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 81
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 22, Хэмилтон - 16, Чебуркин - 9, Якушин - 6, Шашков - 5, Ильницкий - 4, Руженцев - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Енисей: Сандерс - 31, Одиноков - 12, Герасимов - 10, Сонько - 9, Долинин - 6, Балашов - 5, Степанович - 4, Загретдинов - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Близнюк

Наиболее результативным игроком в составе красноярской команды стал атакующий защитник Виктор Сандерс. В ходе матча он набрал 31 очко, сделал пять подборов, отдал семь передач и совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал американский центровой Ройс Хэмм. Он набрал 22 очка, сделал 10 подборов, а также совершил два перехвата.

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