«Енисей» победил «Парму» с отрывом в 17 очков и прервал серию из четырёх поражений

Сегодня, 7 декабря, в Перми на стадионе «Молот» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной «Пармой» и представителем Красноярска «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 81:64 (23:17, 21:18, 18:17, 19:12) в пользу «Енисея».

Наиболее результативным игроком в составе красноярской команды стал атакующий защитник Виктор Сандерс. В ходе матча он набрал 31 очко, сделал пять подборов, отдал семь передач и совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал американский центровой Ройс Хэмм. Он набрал 22 очка, сделал 10 подборов, а также совершил два перехвата.