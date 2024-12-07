Перкинс рассказал, что сделает Адетокунбо вторым лучшим тяжёлым форвардом в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о тяжёлом форварде и лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.

«Яннис всего в одном чемпионстве НБА от того, чтобы занять место второго величайшего тяжёлого форварда всех времён, уступая лишь Тиму Данкану», — заявил Перкинс в эфире на ESPN.

Отметим, что Адетокунбо становился чемпионом НБА в 2021 году, обыграв в финальной серии «Финикс Санз». Тим Данкан, член Зала славы баскетбола, в свою очередь, пять раз становился чемпионом североамериканской лиги.