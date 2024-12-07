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«Ставили по $ 300 тыс.» Голливудский актёр рассказал, как Джордан и Баркли играли в казино

«Ставили по $ 300 тыс.» Голливудский актёр рассказал, как Джордан и Баркли играли в казино
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Американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс поделился воспоминаниями о том, как легендарные игроки НБА Майкл Джордан и Чарльз Баркли играли в казино.

«Эти парни были на другом уровне. Мне довелось сыграть с Баркли, когда тот был за рулеткой. У него жёсткая манера. Баркли и ЭмДжей делали своё дело. Чарльз поставил $ 300 тыс. на кон, а у меня всего $ 1 тыс. Входит ЭмДжей, хватает стопку фишек Баркли, может быть, на $ 150 тыс. и Чарльз говорит: «Эй, чувак, ты что взял?»

ЭмДжей ответил: «Есть ли разница? Ты же знаешь, я в долгу не останусь. Просто не хочу брать фишки». Я попытался присоединиться к их игре. Но они просто смущали меня, потому что играли на $ 300 тыс. за раздачу. Я там сидел со своими фишками по $ 100 и жду следующей раздачи. Потом спросил у них: «Можно ли мне к вам присоединиться?» Они такие: «Нет, тебе не нужно в этом участвовать», — приводит слова Кайлса портал Fadeaway World.

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