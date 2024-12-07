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Илона Корстин отметила игрока ЦСКА, защита против которого помогла «Зениту»

Илона Корстин отметила игрока ЦСКА, защита против которого помогла «Зениту»
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, который состоялся сегодня, 7 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Сегодня была игра двух лидеров нашего чемпионата, команд очень высокого уровня. Они действительно показали очень зрелищный баскетбол. При этом петербуржцы в первой половине встречи не допустили ни одной потери. Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно, если сравнивать с лидерами ЦСКА.

Также «Зенит» хорошо отзащищался против одного из лидеров ЦСКА — Алексы Аврамовича, он не смог сегодня показать свою лучшую игру. Петербуржцы догнали армейцев по количеству побед в турнирной таблице, тем не менее ЦСКА остаётся на первом месте по лучшей разнице забитых и пропущенных.

В любом случае такие матчи являются украшением лиги. Здесь просто россыпь талантливых игроков, которые показывают всё своё мастерство на радость болельщикам», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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