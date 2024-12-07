Руководитель НБА считает, что нельзя победить с Демаром Дерозаном — инсайдер

Известный журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст поделился мнением неназванного руководителя Лиги о лёгком форварде «Сакраменто Кингз» Демаре Дерозане.

«Дерозан — высококвалифицированный игрок, которого приятно иметь в раздевалке, и которому хочется отдать мяч в конце игры. Но его игра не приводит к победам, и, к сожалению, так было на протяжении всей его карьеры, и это отчасти причина, по которой он так часто менял команды», — приводит Уиндхорста слова одного из руководителей НБА.

На данный момент «Сакраменто Кингз» занимает 12-е место в Западной конференции, имея на своём счету 11 побед в 24-х матчах.