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Демар Дерозан стал 30-м игроком в истории НБА по количеству набранных очков

Демар Дерозан стал 30-м игроком в истории НБА по количеству набранных очков
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Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» американец Демар Дерозан стал 30-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с «Сан-Антонио Спёрс», который состоялся сегодня, 7 декабря, Демар набрал 23 очка. Таким образом, он достиг отметки в 24 014 набранных очков в карьере.

Напомним, лидером в данном показателе является лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На данный момент он набрал 41 003 очка.

Ранее неназванный руководитель НБА поделился мнением о потенциале команды, если в её составе выступает Демар Дерозан.

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