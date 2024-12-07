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Леброн Джеймс: моё время в игре ограничено, и я не знаю, сколько ещё смогу продолжать

Леброн Джеймс: моё время в игре ограничено, и я не знаю, сколько ещё смогу продолжать
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (132:134 ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

— Вам уже 39, почти 40. Трипл-дабл с 39 очками. Как думаете, фанаты по-настоящему ценят то, что вы всё ещё можете такое показывать?
— Честно говоря, не знаю. Я просто выхожу на площадку, стараюсь играть правильно и конкурировать на высоком уровне. Каждый раз выкладываюсь по максимуму. Моё время в игре ограничено, и я не знаю, сколько ещё смогу продолжать. Поэтому я просто рад, что всё ещё могу заниматься тем, что люблю, — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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