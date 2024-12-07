Леброн Джеймс: моё время в игре ограничено, и я не знаю, сколько ещё смогу продолжать

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (132:134 ОТ).

— Вам уже 39, почти 40. Трипл-дабл с 39 очками. Как думаете, фанаты по-настоящему ценят то, что вы всё ещё можете такое показывать?

— Честно говоря, не знаю. Я просто выхожу на площадку, стараюсь играть правильно и конкурировать на высоком уровне. Каждый раз выкладываюсь по максимуму. Моё время в игре ограничено, и я не знаю, сколько ещё смогу продолжать. Поэтому я просто рад, что всё ещё могу заниматься тем, что люблю, — сказал Джеймс в послематчевом интервью.