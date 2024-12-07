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Джру Холидей — о матчах с «Милуоки»: у меня в голове фраза: «Хочу вмазать им!»

Джру Холидей — о матчах с «Милуоки»: у меня в голове фраза: «Хочу вмазать им!»
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (111:105) высказался по поводу противостояний с этой команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 25, Холидэй - 20, Хозер - 16, Хорфорд - 8, Уайт - 6, Кета - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Милуоки Бакс: Лиллард - 31, Адетокунбо - 30, Трент-мл. - 11, Миддлтон - 11, Портис - 9, Грин - 6, Лопес - 5, Джексон - 2, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

«Я их обожаю, здорово видеть их. Но каждый раз, когда я с ними играю, а может, даже больше, ведь они как братья, у меня в голове фраза: «Хочу вмазать им!» И они это прекрасно понимают. Они тоже ко мне так же относятся. Это просто дух соперничества», — сказал Холидэй в послематчевом интервью.

Отметим, что Джру завоевал титул чемпиона НБА в 2021 году, играя за «Бакс». Затем перед началом сезона-2023/2024 «олени» приняли решение обменять баскетболиста в «Бостон», где он стал уже действующим чемпионом североамериканской лиги.

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