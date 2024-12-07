Джру Холидей — о матчах с «Милуоки»: у меня в голове фраза: «Хочу вмазать им!»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (111:105) высказался по поводу противостояний с этой команды.

«Я их обожаю, здорово видеть их. Но каждый раз, когда я с ними играю, а может, даже больше, ведь они как братья, у меня в голове фраза: «Хочу вмазать им!» И они это прекрасно понимают. Они тоже ко мне так же относятся. Это просто дух соперничества», — сказал Холидэй в послематчевом интервью.

Отметим, что Джру завоевал титул чемпиона НБА в 2021 году, играя за «Бакс». Затем перед началом сезона-2023/2024 «олени» приняли решение обменять баскетболиста в «Бостон», где он стал уже действующим чемпионом североамериканской лиги.