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Леброн Джеймс обратился к «Лейкерс» на фоне игрового кризиса

Леброн Джеймс обратился к «Лейкерс» на фоне игрового кризиса
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал свою команду после поражения от «Атланты Хоукс» со счётом 132:134 перетерпеть самый сложный момент их игрового кризиса, и затем у них всё будет в порядке.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
134 : 132
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 26, Богданович - 20, Оконгву - 15, Джонсон - 12, Дэниэлс - 11, Рисашер - 11, Капела - 4, Крейчи - 4, Бафкин, Родди, Нэнс, Мэтьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Дэвис - 38, Кнехт - 14, Винсент - 12, Хатимура - 12, Кристи - 9, Расселл - 8, Реддиш, Джеймс, Колоко, Льюис, Траоре

«Примерно 5 парней из 11 в нашей команде не в форме. У нас неполноценный состав… это очень сложно. У нас нет права на ошибку, я сказал это ещё в начале сезона. Мы потеряли Остина Ривза, Вандо [Джарреда Вандербильта], Си-Вуда [Кристиана Вуда], Джексона [Хэйса]. Я не знаю, что поможет нам преодолеть этот кризис, но нам просто нужно не утонуть. Не утонуть, и всё будет в порядке», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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