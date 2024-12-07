Леброн Джеймс обратился к «Лейкерс» на фоне игрового кризиса

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал свою команду после поражения от «Атланты Хоукс» со счётом 132:134 перетерпеть самый сложный момент их игрового кризиса, и затем у них всё будет в порядке.

«Примерно 5 парней из 11 в нашей команде не в форме. У нас неполноценный состав… это очень сложно. У нас нет права на ошибку, я сказал это ещё в начале сезона. Мы потеряли Остина Ривза, Вандо [Джарреда Вандербильта], Си-Вуда [Кристиана Вуда], Джексона [Хэйса]. Я не знаю, что поможет нам преодолеть этот кризис, но нам просто нужно не утонуть. Не утонуть, и всё будет в порядке», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.