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Представлены самые низкие и высокие по росту клубы и игроки Евролиги в текущем сезоне

Представлены самые низкие и высокие по росту клубы и игроки Евролиги в текущем сезоне
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Авторитетный портал Basket News представил топ самых высоких и низких по росту игроков и команд евролиги в сезоне-2024/2025.

Самые высокие игроки Евролиги в сезоне-2024/2025:

1. Бобан Марьянович («Фенербахче») — 224 см:
2. Юссуфа Фолл («Барселона») — 223 см;
3-5. Уолтер Тавареш («Реал») — 220 см;
3-5. Георгиос Папаяннис («Монако») — 220 см;
3-5. Луиджи Суиго («Милан») — 220 см.

Самые низкие игроки Евролиги в сезоне-2024/2025:

1. Ти Джей Шортс («Париж») — 175 см;
2. Яго Дос Сантос («Црвена Звезда») — 175 см;
3-5. Маркус Ховард («Баскония») — 175 см;
3-5. Тамир Блатт («Маккаби») — 178 см;
3-5. Карсен Эдвардс («Байер») — 180 см.

Самые высокие команды Евролиги в сезоне-2024/2025:

1. «Панатинаикос» — 201,87 см;
2. «Барселона» — 201,67 см;
3. «Олимпиакос» — 200,71 см;
4. «Альба» — 200,61 см;
5. «Партизан» — 200,44 см.

Самые низкие команды Евролиги в сезоне-2024/2025:

1. «Маккаби» Тель-Авив — 197 см;
2. «Париж» — 198,2 см;
3. «Баскония» — 198,47 см;
4. «Црвена Звезда» — 198,56 см;
5. АСВЕЛ — 198,6 см.

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