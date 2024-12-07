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Ксавьер Мун: «Зенит» способен стать чемпионом Единой лиги

Ксавьер Мун: «Зенит» способен стать чемпионом Единой лиги
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Американский защитник «Зениат» Ксавьер Мун считает, что его команда способна стать чемпионом в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат. Это была важная игра, которую мы очень ждали. Это был прекрасный баскетбол, невероятная атмосфера матча, очень сильный соперник. Рад, что мы смогли взять реванш за поражение в Москве в октябре», — приводит слова Муна ТАСС.

Сегодня, 7 декабря, американский игрок был признан признан самым ценным игроком (MVP) ноября сезон-2024/2025 Единой лиги.

В ноябре разыгрывающий защитник Мун продемонстрировал следующие цифры — 13,7 очка, 4,0 передачи, 3,8 подбора, 1,7 перехвата, 0,5 блок-шота и 16,5 балла эффективности.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в таблице Единой лиги, одержав победу в девяти матчах подряд (шесть из них были сыграны в ноябре).

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Комментарии
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