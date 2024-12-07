Тренер «Енисея» Арсич высказался о победе его команды над «Пармой»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своей команды над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 81:64, которая прервала серию из четырёх поражений.

«Сегодня мы наконец-то за долгое время показали хороший баскетбол. Этот матч был про фокус и энергию, мы не совершали глупых ошибок, как в прошлых матчах. Мы всегда серьезно относимся к сопернику, и сегодня «ПАРМА» показала хорошую игру, но в итоге победа досталась нам», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 11 декабря сыграет в Москве с ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).