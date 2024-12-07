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Тренер «Енисея» Арсич высказался о победе его команды над «Пармой»

Тренер «Енисея» Арсич высказался о победе его команды над «Пармой»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своей команды над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 81:64, которая прервала серию из четырёх поражений.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 81
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 22, Хэмилтон - 16, Чебуркин - 9, Якушин - 6, Шашков - 5, Ильницкий - 4, Руженцев - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Енисей: Сандерс - 31, Одиноков - 12, Герасимов - 10, Сонько - 9, Долинин - 6, Балашов - 5, Степанович - 4, Загретдинов - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Близнюк

«Сегодня мы наконец-то за долгое время показали хороший баскетбол. Этот матч был про фокус и энергию, мы не совершали глупых ошибок, как в прошлых матчах. Мы всегда серьезно относимся к сопернику, и сегодня «ПАРМА» показала хорошую игру, но в итоге победа досталась нам», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 11 декабря сыграет в Москве с ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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Комментарии
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