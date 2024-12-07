Ксавьер Мун – о награде MVP ноября: играю не для личных наград, а ради чемпионства

Американский защитник «Зенита» Ксавьер Мун прокомментировал вручение ему награды самого ценного игрока (MVP) ноября сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Конечно, это большая честь. В Лиге много замечательных игроков. Я просто хочу поблагодарить своих товарищей по команде и тренерский штаб за то, что они дают мне возможность играть в свою игру. У нас сейчас серия из девяти побед подряд, и мы просто стараемся продолжать в том же духе. Я играю не для личных наград, а ради чемпионства в конце года, но я польщён и благодарен. Надеюсь, впереди будет еще много достижений», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Это первая личная награда для Муна в Единой лиге. В ноябре «Зенит» выиграл во всех шести матчах регулярного чемпионата. Ксавьер в среднем за матч в ноябре набирал 13,7 очка, а также совершал 4 передачи, 3,8 подбора, 1,7 перехвата и 0,5 блок-шота.