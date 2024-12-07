Андрей Воронцевич вошёл в топ-3 по количеству успешных трёхочковых в истории Единой лиги

Форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Андрей Воронцевич вошёл в топ-3 по количеству реализованных трёхочковых бросков в истории Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба лига в своих социальных сетях.

В ходе сегодняшней встречи с московским ЦСКА Андрей сделал один успешный трёхочковый бросок, в результате чего достиг отметки в 430 успешных трёхочковых бросков. Таким образом Воронцевич обогнал в данном показателе Виталия Фридзона и занял третье место в истории Единой лиги по реализованным трёхочковым.

Лидером в данной статистике является Алексей Швед, на счету которого 597 успешных трёхочковых бросков.