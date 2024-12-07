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Радимов сравнил противостояние в баскетболе «Зенит» — ЦСКА с «Зенит» — «Спартак» в футболе

Радимов сравнил противостояние в баскетболе «Зенит» — ЦСКА с «Зенит» — «Спартак» в футболе
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Бывший член сборной России по футболу Владислав Радимов сравнил баскетбольное противостояние санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА с футбольным «Зенит» — «Спартак».

— Вывеска «Зенит» — ЦСКА в баскетболе — это как «Зенит» — «Спартак» в футболе?
— Но «Зенит» — ЦСКА и в футболе тоже хорошая вывеска. Но самые главные матчи — «Зенит» — «Спартак» всё же. Вот так и в баскетболе: болельщики следят за вывеской «Зенит» — ЦСКА, — приводит слова Радимова портал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 7 декабря, состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 82:78 в пользу сине-бело-голубых.

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