Радимов сравнил противостояние в баскетболе «Зенит» — ЦСКА с «Зенит» — «Спартак» в футболе

Бывший член сборной России по футболу Владислав Радимов сравнил баскетбольное противостояние санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА с футбольным «Зенит» — «Спартак».

— Вывеска «Зенит» — ЦСКА в баскетболе — это как «Зенит» — «Спартак» в футболе?

— Но «Зенит» — ЦСКА и в футболе тоже хорошая вывеска. Но самые главные матчи — «Зенит» — «Спартак» всё же. Вот так и в баскетболе: болельщики следят за вывеской «Зенит» — ЦСКА, — приводит слова Радимова портал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 7 декабря, состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 82:78 в пользу сине-бело-голубых.