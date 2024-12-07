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Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о своём увлечении музыкой

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о своём увлечении музыкой
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Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о своём увлечении музыкой. Недавно он выпустил свой рэп-альбом Aisle 3, который был полностью записан в России.

«Музыка стала моим хобби в средней школе, когда я был классе в пятом-шестом. Мне нравилось находиться на студии, слушать треки, что-то записывать. При этом я никогда не хотел стать профессиональным артистом. Моя главная страсть — баскетбол.

У меня есть трек о России, но выступить с ним на сцене, например, на Матче всех звёзд? Нет, нет, нет. Я не из тех, кто выступает на сцене. Поэтому однозначно нет. Как я уже сказал, рэп — это просто хобби», — приводит слова Бэйкона телеграм-канал «Два Кольца».

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