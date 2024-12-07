Егор Дёмин попробовал себя в роли комментатора на матче своей команды

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, попробовал себя в роли комментатора на матче собственной команды.

Нынешний сезон в американской студенческой лиге является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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