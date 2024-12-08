Франц Вагнер получил травму и не сможет выступать ближайший месяц

23-летний лёгкий форвард «Орландо Мэджик» немец Франц Вагнер не сможет выступать в ближайший месяц ввиду травмы. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации Чарании, Вагнер получил разрыв правой косой мышцы живота и будет повторно обследован через четыре недели.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Франц принял участие в 25 играх. В среднем за встречу он набирает 24,4 очка, делает 5,6 подбора, отдаёт 5,7 результативной передачи, а также совершает 1,7 перехвата.

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